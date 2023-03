Évasion en Dordogne : qui est le détenu en fuite condamné pour un double assassinat à Nice

Qui est Philippe Dubois, l'homme qui s'est évadé de la prison de Mauzac en Dordogne ce lundi après-midi ? France Bleu Périgord vous a révélé sa fuite alors qu'il était à la ferme-école de ce centre de détention unique en France, car il est semi-ouvert. Il est dédié aux détenus qui ont été condamnés à des longues peines et qui sont en fin de détention. D'après les informations de France Bleu Périgord, Philippe Dubois est arrivé il y a moins d'un an à la prison de Mauzac après un passage par la prison d'Eysses dans le Lot-et-Garonne. Cet homme de 54 ans était en fin de peine.

Condamné pour un double assassinat

Philippe Dubois a été condamné pour un double assassinat commis à Nice en 2002 sur sa propriétaire et son fils. Il s'agit de l'affaire dites des "disparus de Gairaut".

En mars 2002, Francine Véran-Raspini, 72 ans, et son fils Marc Véran, 48 ans disparaissent. Leur voiture est retrouvée abandonnée avec les clés à l'intérieur sur un parking souterrain de Nice Arenas. À l'époque, d'après les archives des journalistes de France Bleu Azur qui ont couvert cette affaire, des appels à témoins sont lancés, les enquêteurs multiplient les auditions. La propriété avait même été survolée par un hélicoptère sur la colline de Gairaut.

Les cadavres de Francine Véran-Raspini et de son fils sont retrouvés enterrés à Saint-Isidore au nord de Nice un an plus tard grâce aux aveux de Laurent Gavin, l'un des deux complices de Philippe Dubois. D'après les archives de France Bleu Azur, la retraitée et son fils louaient des terres agricoles et leurs rentes leur rapportaient plus de 12.000 euros par mois. C'est le gain qui aurait motivé Philippe Dubois et ses deux complices.

A l'époque, Philippe Dubois avait 37 lors de son premier procès aux assises. © Maxppp - F. Fernandes

28 ans de réclusion criminelle

Lors des procès, Philippe Dubois a toujours clamé son innocence dans les assassinats malgré plusieurs éléments matériels. Le médecin légiste interrogé pendant le procès témoigne de la violence du crime, Francine Véran-Raspini a été enterrée vivante et son fils battu à mort.

Il a été condamné en première instance, en 2006, à la réclusion criminelle à perpétuité. Lors du procès en appel, à la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône, en 2008, à Aix-en-Provence, on retrouve parmi ses avocats, maître Eric Dupont-Moretti qui met en avant dans sa plaidoirie "un acharnement policier" et "le manque d'éléments matériels". Cependant, il y a les chèques volés signés de sa main et un ordinateur des victimes retrouvés chez lui.

Philippe Dubois est condamné à 28 ans de réclusion criminelle comme Laurent Gauvin qui, lui, a avoué le crime. Le troisième homme, le père de Laurent Gauvin, Patrick Gauvin, est condamné à 25 ans de prison.