Fugues à l'hôpital Marchant : le maire de Toulouse attend des explications rapides de l'ARS

Alors qu'un troisième patient s'est enfui de l'hôpital psychiatrique de Toulouse, le maire Jean-Luc Moudenc partage l'inquiétude des Toulousains. Il demande à l'ARS de communiquer "rapidement et en toute transparence" les résultats de son inspection de l'établissement.

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, attend des explications rapides et en toute transparence de l'ARS après une série de fugues à l'hôpital Marchant.

Le maire de Toulouse prend la parole ce samedi après une nouvelle fugue à l'hôpital Marchant, la troisième en une semaine. Un patient de 43 ans, connu pour des faits de viols, a pris la fuite ce vendredi après-midi et est depuis recherché par la police.

"Je comprends et partage l'inquiétude des Toulousains. Elle est bien légitime !" affirme Jean-Luc Moudenc qui rappelle qu'il a mobilisé la police municipale au plus vite pour retrouver ces patients échappés.

Une communication rapide et transparente de l'ARS

Mais le maire de Toulouse demande surtout à l'Agence régionale de santé de rapidement faire son travail. Une inspection de l'hôpital Marchant est en cours depuis les deux premières fugues.

"Il est important que l'ARS communique, rapidement et en toute transparence, les résultats de l'inspection" écrit Jean-Luc Moudenc, qui souhaite connaître "les mesures d'urgence et de plus long terme, concernant la prise en charge des patients."

Il apporte également son soutien aux soignants, qu'il sait "totalement engagées afin de rétablir la situation et mettre un terme à cette série inédite."