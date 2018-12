Evence Richard, le préfet de la Loire tire le bilan de la manifestation de ce samedi à Saint-Étienne

Lors de sa conférence presse bilan ce dimanche matin, il est revenu sur les affrontements entre casseurs et forces de l'ordre qui se sont déroulés en marge de la manifestation des gilets jaunes

Le public était quand même assez sensiblement différent le noyau le plus important était constitué de gilets jaunes qui protester comme ils le font régulièrement…. la semaine dernière ils avaient été rejoints par 200 à 300 jeunes qui était là pour dégrader, et piller et même si ce n’est pas le terme le plus approprié, jouer avec les forces de l’ordre…… Cette fois, on avait pas le public jeune, ça se voit sur les interpellations, on avait une part de l’ultra gauche extrêmement bien organisée, extrêmement bien équipée qui voulait vraiment là pour le coup, casser du policier. Ils avaient d’abord des moyens de protection quand même relativement sophistiqués en termes de masques, de casques, certains étaient même équipés de plaques métalliques sous leurs vêtements. Ils avaient des gants, des coudières, des jambières et puis surtout du matériel qui pouvait être extrêmement dangereux. Evence Richard.

Nous avons eu beaucoup de chance par rapport à la détermination de certains casseurs samedi d’avoir les forces de police, que ce soit CRS et encore escadron de gendarmerie mobile d’Annecy extrêmement réactifs qui ont permis d’encadrer la manifestation au plus tôt et de procéder donc à un nombre d’interpellations supérieur à la semaine passée ....53 interpellations. C’est de une de plus que la semaine dernière, mais il y a encore le 39 en garde à vue en cours ce dimanche et à la différence de la semaine dernière ou on avait plus de la moitié de mineurs, là on en a que 3 ou 4. La moitié des personnes interpellées étaient déjà connues des services de police et 60% d’entre eux venaient de communes extérieures à Saint-Étienne ( Puy de Dôme, Haute Loire, Vallée du Gier, Ondaine ou encore Roanne). Ce sont pour la plupart des gens qui n’avaient pas été identifiés sur les précédentes manifestations. Coté victimes, un officier de police a été assez sérieusement blessé avec 4 jours d’ITT et 10 jours d’arrêt maladie, 6 autres blessés plus légèrement et un seul manifestant répertorié. Evence Richard.