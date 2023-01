Evreux : encore une concession automobile victime d'incendies de véhicules

Une nouvelle nuit d'incendies de véhicules à Evreux. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 janvier, 12 voitures ont été totalement détruites et quatre autres véhicules dont un scooter ont été partiellement détruits par les flammes dans la concession automobile Renault de la rue Jacquard, à Evreux (Eure) précise la police d'Evreux.

ⓘ Publicité

Depuis la nuit du nouvel an, plusieurs faits similaires ont eu lieu dans le secteur d'Evreux. En tout, trois concessions automobiles ont été touchées par des incendies de véhicules. La concession Peugeot de Normanville, et les concessions Citroën et Toyota à Evreux. Par ailleurs, neuf bus scolaire ont été brûlés sur le site de Kéolis à Evreux.

Le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin, avait déjà expliqué avoir mis tous les services d'enquête sur ces événements : la gendarmerie de l'Eure et la Section de recherche de Rouen, ainsi que la police judiciaire. Pour l'instant, l'enquête n'a pas donné de résultats.

Au total, plus d'une centaine de véhicules ont été incendiés depuis le début de l'année dans le secteur d'Evreux.