Evreux : la plainte déposée par une avocate contre Eric Dupond-Moretti classée sans suite par le Parquet

Le Parquet a classé la plainte la semaine dernière. Elle n'aura pas de suites judiciaires. Cette plainte, déposée en septembre 2021 par Nathalie Tomasini, accusait Eric Dupond-Moretti de "violences psychologiques" et de "menaces". A l'époque, en février 2020, l'actuel ministre de la Justice est encore avocat. Il aurait alors menacé et violemment insulté deux avocates, dont Maître Tomasini, les qualifiant notamment de "saloperies de putes" et de "hontes du barreau". La Procureure d'Evreux, Dominique Puechmaille, confirme le classement sans suite de cette plainte la semaine dernière. D'abord parce qu'aucune trace du moindre incident n'a été relevé dans le PV des débats du procès au cours duquel ces propos auraient été tenus. Ensuite, parce que la Procureure estime que les faits relatés par la plaignante relèvent de l'injure et non de violences psychologiques ni de menaces, et qu'ils sont donc prescrits. Contacté, l'avocat de Nathalie Tomasini n'a pas encore réagi.