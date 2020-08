Un adolescent de 17 ans est en garde à vue ce samedi à Evreux : il a été interpellé pour avoir roulé à vive allure et à contre-sens samedi soir alors qu'il n'a pas le permis. Déjà connu de la police, il s'est rebellé lors de son arrestation.

Un mineur en garde à vue à Evreux pour conduite sans permis, rébellion et outrage

L'adolescent est en garde à vue pour défaut de permis, outrage et rébellion

Il roulait en excès de vitesse et surtout sans permis : un jeune de 17 ans a été interpellé vendredi soir à Evreux, dans le quartier de la Madeleine. Les policiers en patrouille l'ont repéré vers 21h30 et ont tenté de le contrôler : l'adolescent au volant a alors accéléré pour prendre la fuite, sans respecter les limitations et en empruntant une rue à contre-sens.

Il a fini par emboutir une poubelle scellée dans le béton ce qui a stoppé la course-poursuite. Ses passagers se sont enfuis, mais lui a été arrêté. Il s'est rebellé et a insulté les forces de l'ordre à plusieurs reprises.

Déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue.