Evreux : un abbé mis en examen, accusé de tentatives d'atteintes sexuelles sur mineur

Un abbé d'Evreux a été mis en examen "pour avoir tenté de commettre des atteintes sexuelles sur un mineur", annonce ce jeudi 6 avril dans un communiqué Christian Nourrichard, évêque d'Evreux. L'homme a été placé sous contrôle judiciaire, lui interdisant d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, précise-t-il. L'évêque d'Evreux avait signalé les accusations visant cet abbé au Procureur suite à des déclarations d'un plaignant.

Christian Nourrichard annonce également l'ouverture d'une enquête préliminaire canonique, confiée au vice-official du tribunal pénal canonique national. "A titre conservatoire", cet abbé est suspendu de toute "célébration de tout sacrement [...] et d'avoir tout contact avec des mineurs". Il précise également que l'homme en question a depuis quitté le diocèse.

Dans son communiqué, l'évêque d'Evreux adresse ses pensées "au plaignant et à tous ceux qui souffrent de ces faits" et ajoute : "dans le respect du principe de la présomption d'innocence et le désir de servir la vérité, nous invitons toutes les personnes qui souhaiteraient parler à s'adresser à la justice."