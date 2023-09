Evreux : une vieille dame escroquée par un faux agent de Véolia

Attention aux faux agents Véolia, met en garde la police d'Evreux après le vol dont a été victime une vieille dame de 94 ans ce mercredi après-midi. Il est environ 16 heures quand un homme sonne à son domicile. La nonagénaire vit seule dans le centre ville d'Evreux. Il se présente comme un agent de l'entreprise Véolia et prétend être envoyé pour contrôler son installation et ses canalisations d'eau. L'homme fait un repérage des lieux et explique ensuite à la vieille dame qu'il va devoir utiliser du mercure, qu'il faut qu'elle ferme les fenêtres et surtout qu'elle protège ses bijoux car le mercure pourrait les endommager. L'individu lui conseille donc de les enfermer dans un sac en plastique et de les cacher sous une couverture. Il quitte la maison quelques minutes plus tard, demande à la dame de rester calfeutrée et lui promet de repasser une heure plus tard pour voir si tout va bien. Évidemment l'homme n'est jamais revenu et la vieille dame a découvert un peu plus tard non seulement que ses bijoux avaient disparus mais également 1600 euros en argent liquide. La victime a porté plainte. La police a ouvert une enquête, mais pour l'instant, l'arnaqueur court toujours. La police d'Evreux demande donc aux personnes âgées d'être vigilantes dans les jours à venir.

