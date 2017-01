Evron : Merouane Benahmed extradé avant l'été ?

C'était il y a 4 mois jour pour jour. Le 8 septembre dernier, l'ex-terroriste, surveillé à Evron, prenait la fuite. Il était interpellé en Suisse deux semaines plus tard. Son dossier d'extradition est en cours d'examen.

La petite ville d'Evron quadrillée toute une journée par les forces de l'ordre. Un ex-terroriste du GIA dans la nature. Il y a 4 mois, Merouane Benahmed ne respecte pas l'un de ses pointages quotidiens à la gendarmerie. Branle-bas de combat. Un mandat d'arrêt international est délivré. C'est en Suisse qu'il est finalement repéré et arrêté. Il refuse la procédure simplifiée d'extradition. Le Procureur de la République de Laval a confirmé à France Bleu Mayenne qu'il avait bien envoyé une demande officielle d'extradition aux autorités suisses. Une convention existe entre nos deux pays.

Cette demande est sur le bureau de l'Office Helvétique de la Justice. Selon nos informations, l'extradition pourrait intervenir avant l'été. Si tel est le calendrier, Benahmed sera présenté à un juge à Laval. Il sera alors mis en examen pour non-respect de son assignation à résidence. Vu le profil de l'individu, il ne sera sans doute pas détenu en Mayenne dans l'attente de son procès mais dans une maison d'arrêt à proximité, on peu penser par exemple à celle de Rennes, à 70 kilomètres de la Préfecture mayennaise. Bien évidemment, une fois l'extradition validée, l'Algérien pourra toujours la contester devant un tribunal pénal, du coup ça retarderait de plusieurs semaines son retour en France.

Merouane Benahmed est actuellement dans une prison en Suisse, sous bonne garde et sa famille vit tout près nous-a--t-on précisé. Et puis il est fort probable que le gouvernement et la justice suisses, pour leur image auprès de la population locale, souhaitent se débarrasser rapidement d'un homme présenté comme le leader d'une filière de terroristes islamistes.