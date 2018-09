Le procès de ce patron d'agence immobilière de Palaiseau, qui devait avoir lieu, ce mercredi après-midi, devant le tribunal correctionnel d'Evry a été reporté. La cause : la présidente du tribunal avait été juge, il y a quelques années dans la même affaire. Une affaire vieille de 12 ans !

Évry, France

Il va donc falloir attendre jusqu'au 6 février prochain, pour que se tienne le procès de ce patron d'agence immobilière de Palaiseau, suspecté d'avoir discriminé certains clients, en fonction de leur couleur de peau. L'affaire remonte à février 2006, quand une chargée de clientèle signale à SOS Racisme, que son responsable, donne l'ordre à ses chargés de clientèle, de mettre de côté certains dossiers. "Pas de noirs, pas d'arabes, pas de jaunes", ce sont les ordres, d'après cette employée. C'est, munie d'une caméra cachée, qu'elle enregistre son patron. La vidéo sera ensuite diffusée dans l'émission d'Elise Lucet, Pièces à conviction, sur France 2.

La présidente avait été juge dans l'affaire

Depuis plus de douze ans, l'affaire ne parvient pas à se frayer un chemin jusqu'au tribunal. Dans un premier temps, les juges refusent de prendre en compte la vidéo. Résultat : difficile de prouver que certains dossiers sont refusés parce que les clients sont victimes de discrimination, ou parce que ces dossiers sont insuffisants. Finalement, changement de juges et, en juillet est prise une décision de renvoi des deux dirigeants de l'agence immobilière, le père et le fils. Sauf que, aujourd'hui, coup de théâtre! Le procès va devoir être reporté. La raison ? La présidente n'est autre qu'une ancienne juge dans cette même affaire. Elle ne s'en était manifestement pas aperçue avant. Prochain épisode, le 6 février 2019. Un ancien client de l'agence a décidé, ce même jour, de se porter également partie civile, aux côtés de la Maison des Potes.