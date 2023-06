Excédé par le bruit, un homme de 62 ans tire plusieurs coups de feu en l'air à Sauzé-Vaussais

Ce samedi soir, vers 20h, un homme de 62 ans a tiré plusieurs coups de fusil en l'air, route de Ruffec, à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres). Il a déclaré ne pas supporter le bruit que faisaient ses voisins. Sept personnes étaient réunies dans la maison voisine, deux couples avec enfants. Par ailleurs, plusieurs concerts avaient lieu dans la commune ce soir-là pour la Fête de la musique.

L'homme, fortement alcoolisé, s'est battu avec l'un des voisins avant de se retrancher chez lui. Une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés pour boucler le quartier et évacuer la famille voisine dans un logement d'urgence. Deux négociateurs de crise, un de Charente et un de la Vienne, ont été dépêchés sur place pour discuter avec le forcené. Les tentatives de discussions ont duré environ une heure et demie avant que les négociations n'aboutissent et que l'homme accepte de sortir de son domicile.

Il a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue pour "violences avec armes". La garde à vue a été prolongée sur accord du procureur de la République. Lors de la perquisition de son domicile, les gendarmes ont retrouvé six armes, dont quatre de chasse.