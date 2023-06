Excédé par les cris des enfants, un habitant de Dordogne menace leurs parents avec un couteau et une machette

Les enfants faisaient trop de bruit, alors il est descendu avec un couteau dans une main, et une machette dans l'autre. Jeudi après-midi, un homme de 53 ans a menacé des parents qui accompagnaient leurs enfants au parc, juste à côté de l'immeuble HLM Beausoleil à Bergerac.

Le quinquagénaire a expliqué qu'il ne supportait plus le bruit sous ses fenêtres. Il a rapidement été neutralisé par les parents, avant d'être interpellé par la police.

Inconnu de la Justice

En garde à vue, l'homme a expliqué qu'il avait "pété un câble". Il n'est pas connu de la Justice, sur le plan psychiatrique non plus. Il dit qu'il ne voulait blesser personne mais qu'il voulait faire peur car il ne supporte plus les nuisances. Il a été déféré ce samedi matin devant le parquet de Bergerac, et il a été incarcéré dans l'attente de son procès. Il sera jugé ce lundi après-midi en comparution immédiate.