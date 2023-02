"Excellente professeure", "rayonnant dans son travail" : qui était l'enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz

Agnès Lassalle enseignait l'espagnol depuis plusieurs années au lycée Saint Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Au lendemain de son assassinat en plein cours , l'émotion est vive ce jeudi au sein de la communauté éducative, en particulier chez les membres du corps enseignant qui la connaissaient. "J'ai eu des témoignages très spontanés sur mon téléphone de la part des inspecteurs d'espagnol qui m'ont fait part de leur émotion" a confié la rectrice de l'Académie de Bordeaux, Anne Bisagni-Faure, sur France Bleu Pays Basque. "Ils connaissaient cette professeure, bien installée dans cet établissement, rayonnant dans son travail. C'était une excellente professeure, qui mérite toute notre admiration, au-delà de la sympathie et de la compassion que nous avons pour ses proches".

"C'est extrêmement dur pour tous les enseignants et notamment pour tous ceux qui l'ont connue, collègues et anciens collègues" a aussi témoigné Mathieu Lazcano, ancien élève de Saint Thomas d'Aquin devenu professeur et syndicaliste CFDT. "D'un côté, il y a Agnès, l'enseignante, qui a perdu sa vie, et il y a le respect du deuil qu'on doit tous avoir. Mais il y a aussi les questionnements : pourquoi cela s'est-il produit, que peut-on faire. Mais c'est dans un second temps." Le ministre de l'Éducation a annoncé la tenue d'une minute de silence dans tous les établissements scolaires de France ce jeudi à 15h.

"Tout le monde est abasourdi, horrifié"

"Tout le monde est submergé par l'émotion, abasourdi, horrifié" a décrit Rudolf Cassaro, président départemental du Syndicat national de l'enseignement catholique CFTC et invité de France Bleu Pays Basque ce jeudi . Agnès Lassalle était adhérente de ce syndicat depuis vingt ans. Avec cette minute de silence, "dans chaque établissement, chaque équipe va essayer de trouver les mots pour expliquer le sens de cette minute de silence et répondre aux questions que les élèves peuvent se poser avec leurs familles depuis qu'on a appris ce drame".