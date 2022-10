Excès de vitesse, coups de feu à blanc : le maire d'Illkirch annule un mariage à cause du cortège

Le maire a annulé le mariage à cause des infractions réalisées par le cortège

Le maire d'Illkirch-Graffenstaden Thibaut Philips a pris la décision d'annuler un mariage prévu samedi 8 octobre dans sa commune. La raison ? Les infractions perpétrées par le cortège en amont du mariage.

ⓘ Publicité

Excès de vitesse et coups de feu à blanc

Le mariage était prévu aux environs de 15h. De grosses cylindrées immatriculées en Allemagne étaient présentes dans le cortège selon le maire. Une partie n'a pas respecté le code de la route, en brûlant des feux tricolores. Certains véhicules auraient même roulé jusqu'à 100 kilomètres/heure dans les rues de la commune.

La police a également été contactée de nombreuses fois à cause de coups de feu tirés à blanc. Une trentaine d'agents se sont donc rendus à la mairie pour procéder à des contrôles. Le maire les y a rejoints sur place et a demandé l'annulation du mariage. "On ne peut faire comme si de rien n'était dans une salle de mariage, alors qu'aucune règle n'a été respectée à l'extérieur", justifie Thibaut Philipps.

Une cinquantaine de personnes ont été évacuées de la salle, dans le calme. L'auteur des coups de feu à blanc a lui été interpellé. "À ma connaissance, aucun maire des communes environnantes n'a déjà pris cette décision, poursuit Thibaut Philips. Mais un certains nombres de mes collègues constatent que le phénomène devient de plus en plus fréquent. Si de tels événements se reproduisent, il faudra encore agir avec fermeté."