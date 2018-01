La Roche-sur-Yon, France

Les faits remontent au dimanche 5 novembre 2017 : ce matin-là, David et Thomas se rendent à la concentration organisée le premier dimanche de chaque mois sur le parking des Flâneries. Sur le tronçon à 4 voies menant au centre commercial, ils ont été flashés à 121 km/h pour l'un, et 126 km/h pour l'autre, alors que la vitesse y est limitée à 70 km/h. Outre une suspension de permis de 4 mois, le tribunal a prononcé ce vendredi la confiscation définitive de leurs voitures : une Lotus Exige et une Lotus Elise, des voitures de sport à 25 000€ et 30 000€ !

Les deux voitures avaient été saisies sur le champ, et stockées en fourrière. Les deux conducteurs avaient bon espoir de les récupérer après trois mois d'immobilisation. Mais le tribunal a choisi la fermeté : les deux Lotus sont définitivement confisquées à leurs propriétaires, et seront ensuite revendues aux enchères. Ecoutez la réaction du premier conducteur à sa sortie du tribunal...

David, l'un des deux propriétaires de Lotus Copier

Par la voix de leur avocate, les deux hommes ont annoncé leur intention de faire appel du jugement. Un motard s'est également vu confisquer définitivement sa Yamaha R1. Lui aussi se rendait à la concentration ce même dimanche matin : sur ce tronçon à 70, il avait été flashé à 170 km/h !