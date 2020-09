Excès de vitesse : trois automobilistes arrêtés ce week-end en Mayenne

Vendredi les gendarmes ont arrêté un automobiliste à La Gravelle. Il roulait à 158 km/h au lieu de 80. Il s'est vu immédiatement retirer son permis. Et puis samedi à Louvigne, deux automobilistes se sont fait prendre la main dans le sac. Le 1er roulait à 144 km/ et le second à 137 km/h au lieu des 80 autorisés.