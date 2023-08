EXCLU - 40 km de câbles ADSL volés au nord de Béziers, des milliers d'abonnés sans internet, ni téléphone

Depuis plusieurs semaines, de nombreux communes rurales se retrouvent sans internet, ni téléphone fixe. Et pour cause, des quantités importantes de câbles cuivrés ADSL, ont été dérobées, du jamais-vu chez Orange. Le préjudice du vol s'élève, rien qu'en matériaux, à plus de 1,5 million d'euros d'après nos informations. Une cellule de crise a été activée chez l'opérateur, vu l'ampleur des dégâts causés.

Quasiment 40 kilomètres de cuivre, de 4 à 10 centimètres d'épaisseur, ont ainsi été volés dans l'Hérault depuis la fin de l'hiver 2023. Ces vols se sont accélérés en juin dernier. L'Hérault et le Gard sont les départements les plus impactés en Occitanie. Des vols d'une moindre ampleur ont été constatés dans les départements limitrophes. Orange a cette volonté de rétablir les lignes au plus vite. Toutes les équipes sont mobilisées.

Du jamais-vu chez Orange

Le ou les malfrats semblent être bien renseignés. Des câbles aériens, comme enterrés, ont ainsi été subtilisés. Seuls ceux de l'ADSL, les plus cuivrés et donc les plus intéressants financièrement à la revente ont été la cible de cette ou de ces équipes plutôt bien organisées, et équipées. Une tonne de cuivre coute plus de 8.000 euros selon la période. Une enquête de gendarmerie et de police est ouverte d'après nos informations. Car les communes en zone rurale ne sont pas les seules touchées. C'est le cas de Béziers, et de rares communes de l'agglomération de Biterroise. Mais elles sont rares en raison de la vidéosurveillance.

Plus de 4.000 foyers impactés dans l'Hérault

À Gabian, au nord de Béziers, un foyer sur cinq se retrouve ainsi sans internet, ni téléphone depuis le 13 juillet dernier. À la sortie de ce village d'à peine un millier d'habitants, les câbles aériens ont tous été coupés entre chaque poteau identifié Orange. Tous les 30 mètres, il ne reste qu'un petit morceau de cuivre suspendu à un câble en acier. Une coupe à l'arrache. Les auteurs sont, sans aucune doute, allés vite pour ne pas être repérés.

Des coupes sauvages sur les poteaux de cinq mètres de hauteur

Communication de la mairie de Gabian sur sa page Facebook © Radio France - Daniel Forez

600 mètres de câble volés à Montesquieu

Ces coupes sont visibles jusqu'à Montesquieu, 15 kilomètres au nord de Gabian. Cette commune est impactée depuis plus de deux mois. Roujan, Neffiès, Fontes, Roquessels font partie de ces villages impactés jusqu'à Saint-Félix-de-Lodez proche de Clermont-l'Hérault. Ici, la plaque en fonte de la chambre télécom, enterrée en bord de route a été ouverte il y a une semaine. C'est la quatrième fois que Saint-Félix est touchée en l'espace de 10 ans.

Le nombre de collectivités impactées est difficilement identifiable assure un proche du dossier. "C'est surprenant qu'on puisse dérober autant de kilomètres de câbles de cette manière sans que cela ne soit décelé par des passants. Le vol s'est sans aucun doute déroulé sur plusieurs jours" déplore un abonné de Gabian.

Tous les opérateurs de téléphonie sont impactés

À Gabian de très nombreux commerces du village sont impactés par ces coupures. La boulangerie, le cabinet d'infirmières, l'épicerie pour ne citer qu'eux. La pharmacie serait l'une des rares à ne pas être touchée, car raccordée à la fibre. À la Poste, plus aucune transaction bancaire n'est possible. Il est impossible pour les clients de retirer explique Sylvie Levasseur, la conseillère Postale. "Il est impossible de retirer, tout devient compliqué, mais les Gabianois sont assez conciliants".

Colère des abonnés de ne pas avoir d'information de leur opérateur

Cette situation est insupportable confie Vassil Coronnier. Ce vigneron installé à Gabian (Mas Goulamas) est chez l'opérateur Free. "Je n'ai plus d'ADSL depuis 15 jours. Je ne peux faire aucune transaction. Tout est devenu compliqué. Le plus rageant est le manque de communication. Ne cherchez pas à joindre Free, il ne décroche plus. On ne sait pas à quel moment nous serons connectés".

Orange s'est donné comme objectif d'équiper au plus vite en ADSL les foyers dépourvus. La difficulté est donc de trouver des longueurs suffisantes. Il a donc fallu relancer les équipementiers. De telles longueurs se raréfient sur le marché. L'installation de la Fibre est une priorité pour Orange. Mais l'opérateur ne souhaite pas un passage en force. Certains clients ne souhaitent pas cette nouvelle technologie confie un cadre à France Bleu Hérault. C'est pour cette raison que l'opérateur a décidé de réinstaller, en cette période estivale, ces câbles ADSL. Les travaux devraient prendre plusieurs semaine.

Pour limiter les vols, Orange encourage les abonnés à prendre la fibre

L'ampleur de ces vols intrigue. La compagnie de gendarmerie de Pézenas est notamment chargée de l'enquête. Les communes n'ont pas été choisies au hasard. Il est ainsi plus facile pour les auteurs d'intervenir en pleine nuit, sans éveiller l'attention des automobilistes.

Daniel Forez, premier adjoint à la mairie de Gabian © Radio France - Stéfane Pocher