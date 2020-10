EXCLU FRANCE BLEU - Ary Bruand, président de l'université d'Orléans : "Je fais confiance à la justice"

Le président de l'université d'Orléans, Ary Bruand a été placé mercredi 30 septembre en qualité de témoin assisté dans une affaire de détournements présumés de fonds publics au sein de l'établissement universitaire. A la sortie d'un conseil d'administration de l'université qui s'est tenu dans la matinée ce vendredi 2 octobre, il a bien voulu répondre aux questions de France Bleu Orléans.

Vous avez été placé en qualité de témoin assisté par un juge d'instruction d'Orléans. Quel est votre état d'esprit?

"Je suis totalement serein, absolument serein. Les faits qui m'ont été reprochés, évidemment la justice appréciera, mais de mon point de vue je les juge quasi anecdotiques. Ils ont été replacés dans un contexte qui pouvait leur donner une autre signification.

Le parquet d'Orléans pourrait faire appel de la décision du juge d'instruction pour demander votre mise en examen.

"Je fais confiance à la justice, on verra. Il y avait des éléments d'interprétation, je les ai largement contesté, expliqué, justifié. J'ai apporté mes éléments qui sont ceux de la vérité des faits.

Des élections sont prévues mardi prochain à l'Université. Vous êtes toujours candidat à votre propre succession à la présidence ?

"Avec le regard que je porte sur la situation qui est la mienne et les faits qui me sont reprochés, je ne vois aucune raison pour laquelle je ne demeurerai pas candidat et je ne continuerai pas à mener campagne.

Certains membres du conseil d'administration réclament une tutelle du Rectorat sur l'université. Qu'en pensez vous?

"En mon absence où pendant deux journées, j'ai été empêché, l'équipe de la gouvernance a beaucoup échangé avec le Rectorat et le Ministère et à aucun moment le Ministère n'a souhaité marquer d'une quelconque façon une prise de distance par rapport à la manière dont j'assumai et avait assumé la fonction de président. J ene veux parler à la place du ministère mais j'ai de bonnes raisons de penser que le Ministère ne voyait aucune raison pour éloigner de la fonction de président et réduire mes capacités à gérer cet établissement jusqu'à la fin de mon mandat.