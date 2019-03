EXCLU - "Ce n'était pas un jeu de séduction" témoigne la femme poursuivie par le maire du Havre

La femme, qui a été convoquée devant le Procureur de la République du Havre ce lundi, accepte de témoigner sur France Bleu Normandie. Elle était poursuivie suite à une plainte du maire du Havre après la diffusion de photos le montrant nu et dans une position suggestive.

France Bleu Normandie a recueilli le témoignage de cette Havraise, à l'origine de la diffusion d'une lettre et de photos au printemps dernier aux élus de la majorité municipale et au Premier ministre. Ces documents montraient le maire du Havre, Luc Lemonnier, nu et dans une position suggestive. Celui-ci avait ensuite porté plainte. La quadragénaire a accepté de raconter son histoire à Coralie Moreau.

"Je suis mariée depuis plus de 20 ans, j'ai des enfants, je suis épanouie dans ma vie de couple, je n'étais pas du tout dans un jeu de séduction" raconte la femme. "On se connaissait depuis longtemps, j'ai été choquée, je lui ai demandé d'arrêter à plusieurs reprises, pour respecter sa femme et c'est comme cela que j'ai réussi à m'en débarrasser."

"Pour moi, ça a été un viol ", témoigne la femme

La mère de famille explique que cela a duré deux ans. Elle ajoute "Ça a été compliqué, j'ai fait une tentative de suicide, je me suis sentie seule, j'avais le sentiment que personne ne voulait m'entendre. Pour moi, ça a été un viol. "

Le témoin précise qu'elle a voulu porter plainte mais que cela a été "compliqué". Elle n'exclut pas de le faire.

À la sortie du tribunal, elle assure que la plainte de Luc Lemonnier a été classée sans suite. Le Parquet ne confirme pas pour le moment.