EXCLU. Course poursuite sur l'A55 jeudi soir avec échange de coups de feu

Des automobilistes ont assisté à une scène d'une rare violence sur l'A55 jeudi vers 22H50 dans le sens Martigues-Marseille. Trois voitures se sont livrées à une course-poursuite avec échange de coups de feu. Deux de ses véhicules se sont retrouvées sur le toit en flamme.

La scène a choqué les automobilistes qui circulaient jeudi soir sur l'A55 entre Martigues et Marseille. Trois voitures dont une Twingo noire se sont lancées dans une course-poursuite, roulant d'après certains témoins à près de 150 km/h et obligeant les autres automobilistes à s'écarter et à ralentir.

Des tirs en rafales

Ces témoins racontent avoir ensuite entendu, alors qu'ils roulaient doucement des coups de feu tirés en rafale avant que deux des véhicules ne se retrouvent sur le toit en flamme, sur le côté de l'autoroute. Le troisième véhicule a pris la fuite.