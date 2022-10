Exclu des Républicains, Gaël Perdriau porte plainte contre le parti et contre Éric Ciotti

Deux jours après son exclusion des Républicains , Gaël Perdriau riposte. Le maire de Saint-Étienne et président de la métropole stéphanoise, annonce sur son compte Facebook qu'il porte plainte contre LR pour diffamation et contre Éric Ciotti pour injures publiques.

L'élu se dit "triste" d'une décision "prise sans même [l'] entendre" et "meurtri par la violence des propos tenus à [son] encontre." "Je suis choqué, écrit-il, par la rapidité et les conditions dans lesquelles cette décision irrespectueuse de mes droits et de ma personne a été prise." Gaël Perdriau estime que son ex parti ne respecte par la présomption d'innocence dans l 'affaire de chantage présumé à la vidéo intime révélée par Mediapart et dans laquelle son nom est cité.

Et Gaël Perdriau en profite pour fustiger de nouveau la ligne politique des Républicains, comme il l'a régulièrement fait depuis des mois. "Que me reproche en réalité l'actuelle direction de ce parti ? s'interroge-t-il. Mes prises de positions contre la dérive du parti gaulliste vers la droite identitaire ?" Des choix, qui, selon lui, expliquent "la succession de défaites électorales [et] la chute du nombre d’adhérents".

