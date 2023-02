EXCLU - Dix individus interpellés dans la cité de la Beaucaire à Toulon pour un trafic présumé de stupéfiants

Plus d'une centaine de fonctionnaires s'est déployée dans le quartier

L'opération de "nettoyage" n'est pas passée inaperçue dans le quartier de la Beaucaire ce mercredi tant elle a mobilisé d'effectifs de la police. Une compagnie de CRS, ainsi qu'une centaine de fonctionnaires des différents services de la direction départementale de la sécurité publique du Var se sont déployés dans ce quartier labellisé "QRR", quartier de reconquête républicaine. Des stupéfiants ont été saisis, ainsi que de l'argent liquide.

Les habitants des tours 78,80 et 81 vont peut-être pouvoir vivre un peu plus sereinement avec le démantèlement de ce trafic de stupéfiants qui gangrénait la cité depuis quelques temps. Ils n'auront plus à montrer patte blanche pour rentrer chez eux, ni à subir les pressions des trafiquants.

Un trafic qui s'était installé aux abords et dans les tours avec des risques considérables en terme de sécurité que faisaient prendre les dealers aux résidents des immeubles. Des barrages étaient notamment mis en place dans les escaliers afin de limiter la progression dans les étages, rendant l'accès extrêmement difficile en cas d'incendie.

Plus de 40 000 euros en espèce ont été retrouvés, un gilet pare-balles, un peu de cocaïne et du cannabis. Dix personnes ont été interpellées, dont des mineurs. Tous les individus, la plupart des toulonnais, sont déjà connus défavorablement des services de police et de la justice.