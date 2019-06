EXCLU - L'automobiliste qui a renversé quatre « gilets jaunes » à Rouen en février serait un gendarme mobile

C'était il y a 4 mois. Le 16 février dernier, 4 gilets jaunes avaient été renversés par un automobiliste lors d'une manifestation. Le chauffeur avait pris la fuite avant de se rendre à la police et d'être placé en gade à vue. Selon nos informations, cet homme serait un gendarme mobile.

Le 16 février dernier, la mobilisation des gilets jaunes est encore forte. A Rouen, un automobiliste se retrouve bloqué par le cortège et décide de forcer le passage, renversant 4 manifestants.

Il prend la fuite et finit par se rendre à la police. Il est alors placé en garde à vue. Quatre mois après, l'enquête est en cours", indique le procureur de la République de Rouen, sans plus de précisions.

Mais selon nos sources - deux le confirment - ce chauffeur serait un gendarme mobile de l'agglomération de Rouen. Sa direction n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.

Dans cette affaire, une des victimes a porté plainte. Un homme de 47 ans sérieusement touché à la tête. A l'époque, il avait perdu connaissance et avait été hospitalisé pour traumatisme crânien. Résultat, 5 semaines d'ITT (interruption temporaire de travail) et des séquelles aujourd'hui encore, physiques et psychologiques.

Son avocate, Me Chloé Chalot, s'interroge aujourd'hui sur les lenteurs dans ce dossier : "J'ose espérer que [le fait qu'il s'agisse d'un gendarme mobile] ne joue pas. Je n'ai pas d'information donc c'est difficile pour moi de faire des hypothèses mais ce que je constate, c'est que l'enquête traine".

Sollicité à plusieurs reprises, le Procureur de la République de Rouen indique désormais que "l'enquête est en voie d'achèvement".