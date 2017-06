EXCLU FRANCE BLEU : " C'est nous les victimes", témoignent deux jeunes accusés d'avoir agressé un chauffeur de bus à Aix

Jeudi, les chauffeurs de la régie départementale des transports 13 (RDT 13) ont exercé leur droit de retrait. Ils ont cessé le travail, expliquant que l'un d'entre eux avait été agressé, la veille, durant la fête de la musique. Mais aujourd'hui la version du chauffeur est remise en cause.

Les jeunes accusés de violences témoignent sur France Bleu Provence. Selon leur version des faits, ce sont eux qui ont été agressé par le chauffeur de bus. Et non l'inverse. "Il était environ 22h, nous étions à la gare routière d'Aix, nous voulions monter dans le bus avec mon chien, une sorte de husky. Il été muselé, mais le chauffeur n'a pas voulu nous laisser monter" raconte Zoé, 17 ans. Avec son compagnon et deux amis, ils voulaient rentrer à Marseille après avoir passé la soirée de la fête de la musique à Aix-en-Provence.

Une version très différente de celle du chauffeur

Selon le chauffeur de bus, ce sont les jeunes qui l'ont attaqué parce qu'il leur avait refusé l'accès au bus. C'est d'ailleurs pour ça que le lendemain, ses collègues se sont mis en grève, en solidarité avec ce qu'il avait vécu.

Mais d'après Mehdi, le compagnon de Zoé, ce n'est pas du tout comme ça que cela s'est passé : "Le chauffeur est devenu très agressif, il nous a insultés, puis, il s'est emparé d'un marteau brise-vitre et à foncé sur Zoé."

J'ai reçu un coup dans le dos, je me suis effondrée par terre, incapable de bouger. Le chauffeur m'a frappée au niveau d'une cicatrice que j'avais déjà, due à une lourde opération de la colonne vertébrale. (Zoé, 17 ans, raconte qu'elle a été agressée par un chauffeur de bus à Aix.)

C'est à ce moment-là que Mehdi avoue avoir frappé, lui aussi, le chauffeur. "Quand j'ai vu Zoé par terre, je n'ai pas pu m'en empêcher, je lui ai donné un coup de laisse. Mais ce n'était rien comparé a ce qu'il avait fait à Zoé."

Selon le couple, le chauffeur aurait ensuite tenté de prendre la fuite en quittant la gare routière, à bord du bus, avec les passagers à l'intérieur. "Des témoins qui ont vu la scène lui ont barré le passage, raconte ensuite Mehdi. Il n'a pas pu repartir."

Aujourd'hui, Zoé annonce qu'elle va porter plainte contre le chauffeur de bus. Selon elle : "si le chauffeur de bus se sent menacé, il peut appelé la police, mais en aucun cas, il n'a le droit de frapper les gens comme ça. Il faut qu'il soit puni pour ce qu'il a fait".