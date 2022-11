EXCLU FRANCE BLEU PARIS - En immersion dans une opération "zéro délinquance Jeux Olympiques 2024"

Plus aucun délinquant à Paris et dans la petite couronne. Voilà l'objectif de la préfecture de police à l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 . Pour cela, elle a lancé depuis début novembre ses opérations "zéro délinquance JO" partout dans la capitale et dans les départements gérés par la préfecture de police de Paris.

Deux fois par jours ces patrouilles ciblent pendant une heure un quartier pour contrôler les auteurs d'infractions. Ce lundi 28 novembre, ils étaient dans le secteur de la Villette dans le 19e arrondissement. C'est là que les délégations étrangères doivent être reçues pendant les JO. Une opération suivie en exclusivité par France Bleu Paris.

Des contrôles sur des secteurs ciblés

"On a une réquisition du parquet, nous faisons des contrôles d'identité afin de découvrir éventuellement des infractions de stup, d'infraction à la législation sur les étrangers, de violences, de vols, de recels ou de port d'arme", explique le commissaire central adjoint du 19e arrondissement à ses équipes avant le début de l'opération. Cette fois une vingtaine de policiers participent. Parmi eux, des agents de la brigade anti criminalité (BAC), des brigade territoriale de contact (BTC) mais aussi de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière (SDLII).

Durant l'opération, les policiers se déploient sur différents points sensibles. Ils saisissent notamment des cigarettes de contrebande et procèdent à 31 contrôles. Grâce à un appareil spécialement conçu pour la police, il suffit de quelques secondes pour savoir si une personne contrôlée est recherchée ou connue des services.

Cet après-midi là, six personnes contrôlées n'avaient pas de papier et se trouvaient en situation irrégulière. Elles ont été placées en retenue administrative en attendant une décision de la préfecture.

"C'est important qu'on montre une présence policière"

Ce secteur est endroit loin d'avoir été choisi au hasard. Pour le commissaire central adjoint, ces opérations sont aussi l'occasion de se montrer sur le terrain. "Dans ce secteur, nous avons un logement social, l'entrée et la sortie du métro porte de La Villette et l'arrêt du tram donc tout cela draine énormément de monde. On a beaucoup de gens qui vont en direction de la Seine-Saint-Denis et qui transitent par ce point. Il y a souvent des vendeurs à la sauvette. Donc c'est important qu'on montre une présence policière", explique-t-il.

Avec ces opérations "zéro délinquance", la police parisienne ambitionne "d'assainir l'environnement" de ces quartiers avant les JO de 2024.