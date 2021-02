Exclu: l'ancien président de l'université d'Orléans, Ary Bruand reste sous le statut de témoin assisté

Le parquet d'Orléans avait fait appel de la décision du juge d'instruction de placer sous le statut de témoin assisté l'ancien président de l'université d'Orléans. Emmanuelle Bochenek-Puren, procureur de la République d'Orléans, avait requis la mise en examen d'Ary Bruand dans le cadre de l'enquête pour détournement présumé de fonds publics à l'université d'Orléans. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans a rendu ce jeudi 25 février son délibéré. Elle n'a pas suivi les réquisitions du parquet et maintient Ary Bruand sous l'unique statut de témoin assisté.

Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, faux et usage de faux, et abus de confiance, Hechmi Toumi, le directeur de l'UFR Sciences, et Eric Lespessailles, le président de l'institut de prévention et de recherche sur l'ostéoporose (IPROS) ont été mis en examen. Suite à l'appel du parquet de sa demande de mise en examen, l'ancien président de l'université avait déclaré à France Bleu Orléans "être totalement serein" et "faire confiance à la justice". Candidat à sa propre succession, Ary Bruand s'était retiré en janvier dernier de la course à la présidence de l'université d'Orléans.