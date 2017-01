EXCLU. L'enseignant juif agressé avec une machette il y a un an a quitté Marseille

Benjamin Amsellem, l'enseignant juif agressé le 11 janvier 2016 à Marseille par un lycéen, s'est installé avec sa femme et ses enfants en région parisienne. Il témoigne ce mardi à 7H50 sur France Bleu Provence. Son agresseur présumé toujours incarcéré doit être renvoyé devant un tribunal.

Un an après son agression dans le 10e arrondissement de Marseille par un lycéen turc d'origine kurde âgé de 15 ans, Benjamin Amsellem témoigne ce mardi matin à 7H50 sur France Bleu Provence. Depuis qu'il a échappé à la mort, cet enseignant juif a quitté Marseille pour s'installer avec sa femme et ses enfants en région parisienne.

Benjamin Amsellem se souvient distinctement de son agression le 11 janvier 2016 par un adolescent de 15 ans. Il avait alors raconté qu'il avait "compris qu'il voulait (le) tuer". Cet enseignant de l'Institut franco-hébraïque La Source avait essayé de se défendre avec un livre. Alors qu'il tentait de s'enfuir, son agresseur l'avait poursuivi le blessant dans le dos. Un passant qui circulait à vélo s'était alors interposé pour le secourir.

"Parfois je me retourne dans la rue" (Benjamin Amsellem)

Benjamin Amsellem est toujours suivi et se reconstruit tout doucement. Il affirme qu'il ne sent pas toujours en sécurité et parfois se "retourne dans la rue parce qu''(il) a l'impression d'être suivi."

Polémique sur le port de la kippa

Zvi Ammar, le président du consistoire israélite de Marseille avait créé la polémique en conseillant aux juifs de Marseille de ne plus porter la kippa "en public". Aussitôt après l'agression, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur s'était rendu sur place pour témoigner de "la solidarité de l'Etat envers la communauté juive de Marseille".

L'agresseur présumé renvoyé devant un tribunal correctionnel

L'agresseur arrêté aussitôt après l'agression et affirmant avoir agi au nom de Daech est toujours derrière les barreaux. "Une juge d'instruction vient de prononcer une ordonnance de renvoi devant un tribunal" selon Me Fabrice Labi, l'avocat de l'enseignant juif.