EXCLU - Blessé au stylo-pistolet, un agent de l'hôpital de Nice témoigne

"Ce fut une nuit mouvementée" assure la voix encore tremblante l'employée des urgences de l'hôpital de Nice. Lundi soir, un jeune homme grièvement blessé par balles venait d'être transporté dans le service des urgences le plus important des Alpes-Maritimes, les urgences de Pasteur 2.

Le blessé a été pris en charge puis un agent voit par terre une "sorte de stylo". Cet agent de l'hôpital qui souhaite garder l'anonymat raconte : "J'ai pensé qu'un médecin avait perdu un instrument ou un stylo, je l'ai passé à une infirmière et à ce moment là le coup est parti. La détonation a été forte. Une aide soignante a crié, elle n'entendait plus. L'infirmière a été touchée à une main et moi j'ai ressenti une violente douleur. Les soignants m'ont pris en charge. J'ai passé un scanner et le médecin m'a expliqué que la balle avait traversé mon sein et s'était logée dans mon corps. J'ai été opérée. Ils m'ont retiré la balle".

Selon cet agent, le service des urgences de Nice connait régulièrement des épisodes dangereux mais jamais le personnel ne s'était retrouvé face à ce type d'armes à feu. "Des policiers étaient sur place et la police scientifique nous a expliqué que ce stylo pouvait contenir trois balles de calibre 22. N'importe qui aurait pu ramasser cette arme."