EXCLU - Le jeune homme que le maire de Béziers a refusé de marier a été expulsé vers l'Algérie

"Ils ont trouvé mon passeport, ils m'ont amené à Marseille et ils m'ont mis dans l'avion". Mélissa, la compagne de ce jeune Algérien que le maire de Béziers a refusé de marier, vient d'apprendre la nouvelle par SMS de son compagnon. "Ils ont réussi à détruite ma vie", ajoute-t-elle. Le jeune homme de 23 ans a été expulsé vers l'Algérie ce matin vers 9h. L'information n'est pas confirmée à cette heure par la préfecture de l'Hérault. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

"Mon cœur est cassé, ils l'ont piétiné"

"Ça fait trois jours qu'on nous dit qu'il va passer devant le juge des libertés et des détentions. Ce n'est pas le cas. On nous a menti. J'ai appelé le centre de rétention de Sète, ils étaient choqués. Tout a été fait dans le secret. J'attends le retour de mon avocat pour savoir ce que l'on peut faire. Je me pose beaucoup de questions et je m'interroge sur les motivations de cette expulsion si rapide", poursuit Mélissa.

Le jeune homme était au centre de rétention de Sète depuis lundi soir.

"Tout a été fait dans le secret" dénonce Mélissa : témoignage émouvant

"On me prive de lui, ce n'est pas normal"

"Il y a 15 jours nous étions un couple amoureux. J'avais quelqu'un qui m'aimait et qui prenait soin de moi et aujourd'hui, il est dans un avion", se désole Mélissa.