Accusé d'avoir envoyé des photos pornographiques, le maire du Havre Luc Lemonnier démissionne

Le Havre, France

Coup de tonnerre au Havre ! Luc Lemonnier a démissionné jeudi 21 mars 2019 de son poste de maire. Il était dans la tourmente depuis plusieurs jours après des révélations. "J'ai décidé de présenter ma démission de mes fonctions et mandats à la Ville du Havre et à la communauté urbaine. Cette décision mûrement réfléchie s'est imposée à moi en raison de la nécessité de protéger ma famille et mes proches."

Mardi, une femme, témoignait en exclusivité sur France Bleu. Elle accusait le maire du Havre de lui avoir envoyé des clichés pornographiques, le mettant en scène nu. Cette femme assure que ce n'était pas "un jeu de séduction" et affirme l'avoir ressenti "comme un viol". Lundi, dans le bureau du procureur du Havre, elle a écopé d'un rappel à la loi, pour diffusion de photos à caractère sexuel.

Luc Lemonnier est devenu maire du Havre en mai 2017, date à laquelle l'actuel Premier ministre Edouard Philippe lui a laissé les clés de l'Hôtel de Ville.

Le maire s'est défendu cette semaine

Dans un communiqué, par la voix de son avocat, Luc Lemonnier affirmait cette semaine que ces échanges de messages sont intervenus dans un cadre "entre adultes consentants".

Mercredi, le maire du Havre n'excluait pas d'être la victime d'une "tentative de déstabilisation" politique et parlait d'une "instrumentalisation de l'émotion de certains".