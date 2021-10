EXCLU - Le parrain présumé du Var, Franck Perletto retourne en prison

Franck Perletto a été interpellé ce mardi matin à Toulon par les policiers de la Sûreté départementale. Il faisait l'objet d'une fiche de recherches pour l'exécution d'une peine de cinq ans de prison pour un vol à main armée. Cela ne faisait pas si longtemps que cela que Franck Perletto avait retrouvé l'air libre. Il avait retrouvé la liberté quelques mois auparavant après avoir purgé plusieurs peines de prison pour un gros trafic international de stupéfiants, et une évasion de la prison de Luynes juste avant un énième procès dans lequel il devait comparaître en tant qu'accusé aux côtés notamment de son frère.

Franck Perletto connait la musique, et même si ceux qui le connaissent le décrivent "comme un impulsif", il ne tente rien quand les policiers s'approchent. Il ne tente rien donc et n'oppose aucune résistance. Comme résigné de retourner une nouvelle fois derrière les barreaux. Car lors de son acquittement en 2016, Franck Perletto a quand même retrouvé sa cellule. Il devait terminer de purger ses condamnations pour trafic international de stupéfiants, mais aussi pour son évasion de la prison de Luynes.

à lire aussi Braquage sanglant en mars 1990 à Marseille : Franck Perletto acquitté

Les deux dernières décennies, le plus jeune des frères Perletto les a quasiment passées à l'ombre dans des quartiers de haute sécurité. Et ça ne fait pas si longtemps que ça finalement que le quinquagénaire a remis un pied à l'extérieur avec l'aval de la justice en tout cas comme un homme qui a payé sa dette à la société. Sauf que la dette n'a visiblement pas été complêtement réglée. Perletto le savait sans doute.

Car certains diront qu'il ne se cachait pas, certains proches du milieu diront même qu'il déjeunait souvent avec sa maman au Mourillon. Il ne se cachait pas mais il ne s'exhibait pas non plus. Histoire peut-être de profiter un peu des rayons du soleil si peu vus ces dernières années.

Une très longue détention au cours de laquelle il a vécu de loin la mort de son frère aîné Pascal, abattu de 6 balles dans la tête à Toulon en juin 2011. Il n'assistera même pas aux obsèques. Et la disparition aussi d'un ami proche, Patrick Bosco, supprimé 8 mois plus tard à Bandol, lui aussi par un commando professionnel et déterminé.

Franck Perletto a été placé en rétention après son interpellation avant d'être conduit directement ce mercredi matin à la maison d'arrêt de la Farlède.

Ironie de l'histoire, Franck Perletto était attablé avec un ami au bar situé en face du Palais de justice de Toulon quand les policiers sont venus le chercher. Il avait rendez-vous avec son conseil. Son avocat, Maître Thierry Fradet qui n'a pas donné suite aux sollicitations de France Bleu Provence.