Exclu : Le patron du Factory à Saint-Denis-en-Val en garde à vue.

Saint-Denis-en-Val, France

C'est en début de soirée ce vendredi que les policiers sont intervenus au complexe de loisirs le Factory. Une cinquantaine d 'hommes de la Sûreté Départementale ont pris possession des lieux pendant le concert du groupe Poetic Lover. Ce concert qui s'est produit dans la partie Bowling de l'établissement avait été interdit par arrêté municipal. Craignant pour la sécurité, sur les réseaux plus de 2 000 fans étaient attendus, le maire de Saint-Denis-en-Val, Jacques Martinet avait pris la décision dans l’après-midi. Le concert de ce groupe des années 90 qui venait de se reformer n'avait pas été non plus déclaré en Préfecture. A l'issue de cette intervention policière, Richard Leroux a été conduit au commissariat d'Orléans afin d'être placé en garde à vue.

La partie Jump Park fermée administrativement

Pour des questions de non-respect de normes de sécurité, une partie du bâtiment du Factory fait par ailleurs l'objet d'une fermeture administrative que son dirigeant ne respecte pas. Richard Leroux maintient mordicus la partie Jump Park Trampoline ouverte au public malgré là aussi un arrêté municipal pris après avis défavorable de la commission de sécurité. Le dirigeant a fait un recours devant la justice de cette décision mais le tribunal administratif d'Orléans a validé l'arrêté municipal de cette fermeture de la partie Jump Park. Convoqué par ailleurs, il y a quelques semaines toujours dans le cadre de cette affaire, devant le tribunal correctionnel d'Orléans, l'avocat de Richard Leroux avait réussi à obtenir le renvoi de son procès en novembre prochain. Ouvert en novembre 2016 sur une surface de 5 000 m2, le Factory comprend notamment un bowling avec ses 20 pistes, un écran géant de 6 m de haut, 26 de long, un Jump Park trampoline, un labyrinthe laser, des bars et des espaces restaurations. Ancien patron du bowling à Saran, Richard Leroux fêtait ce vendredi soir son anniversaire au sein de son établissement multi-loisirs.