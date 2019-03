EXCLU - Les proches de Geneviève manifestante blessée grièvement à Nice témoignent

Nice, France

Elle s’appelle Geneviève Legay, elle a 71 ans, et elle a passé sa vie à militer pour des causes qui lui tenaient à cœur. Ce samedi matin à 11h elle est tombée au sol, sa tête heurtant un poteau métallique dans la charge des policiers place Garibaldi. Geneviève est blessée grave, son pronostic vital n'est plus engagé ce samedi soir selon les informations de France Bleu Azur.

La charge policière Place Garibaldi à Nice était inutile et disproportionnée. Geneviève, militante pacifiste, septuagénaire, a été grièvement blessée. Nous attendons les explications du Préfet des Alpes-Maritimes et du Ministre de l'intérieur @CCastaner.https://t.co/o4TwWKl2sc — David Nakache (@DavidNakache) March 23, 2019

Mais les proches de Geneviève sont toujours très inquiet. Sa fille, contactée par la rédaction de France Bleu Azur parle de prochaines heures cruciales.

"Les médecins nous ont dit que son état est stationnaire mais que les 48 heures vont être déterminantes" Delphine, sa fille.

Les proches de cette femme décrite comme pacifiste et surtout militante pour la paix ne comprennent pas ce samedi soir ce qui a pu provoquer une tel drame.

"Elle voulait simplement manifester, on est en colère, on est inquiet, on est fatigué aussi parce qu'elle voulait simplement se mobiliser pour ses convictions" Delphine

Les proches de Geneviève LeGay réfléchissent à déposer plainte, même si pour l'heure ils souhaitent une seule chose : voir l'état de leur maman s'améliorer.