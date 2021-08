EXCLU Manche : retour des talibans en Afghanistan, "la mort de mon fils n'aura servi à rien"

Après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, Emmanuel Macron prendra la parole ce lundi soir. Un habitant du sud-manche l'écoutera attentivement, Guy Picant a perdu son fils au combat il y a 14 ans et la situation là-bas réveille aujourd'hui une douleur incommensurable.

Le chaos en Afghanistan. Après la reprise du pays par les talibans, la France comme d'autres, a commencé aujourd'hui dans l'urgence l'évacuation de ses ressortissants dans des conditions très difficiles à l'aéroport de Kaboul. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des centaines de personnes courant près d'un avion de transport militaire américain prêt à décoller pendant que certaines tentent de s'accrocher à ses flancs ou à ses roues.

La mort de mon fils n'a plus aucun sens

La France a été présente militairement durant 13 ans, jusqu’en 2014, en Afghanistan. Cette guerre qui avait démarré en 2001, il y a 20 ans, a coûté la vie à 89 soldats français (et en a blessé 700 autres parfois très grièvement). Parmi les victimes : le soldat manchois Laurent Picant. Adjudant au 13e bataillon de chasseurs alpins, il a été tué le 21 septembre 2007, par l'explosion d'une voiture piégée à la sortie de Kaboul. Agé de 34 ans, il faisait partie de l'opération Pamir. Militaire depuis 1994, il avait participé à plusieurs opérations extérieures, au Liban, en Bosnie, au Kosovo, en Côte d'Ivoire. Mais l'Afganistan...il n'en avait rien dit à ses parents restés à Vains près d'Avranches dans le sud-manche...pour ne pas les inquiéter. Ils l'ont appris avec son décès. Alors aujourd'hui c'est avec douleur, stupeur et émotion que Guy Picant le père de Laurent regarde ce qui se passe en Afghanistan comme si "cette guerre et la mort de Laurent n'avaient servi à rien."

Ecoutez les témoignages bouleversants de ce père qui a perdu son fils au combat le 21 septembre 2007

C'est avec douleur, stupeur et émotion que Guy Picant le père de Laurent regarde ce qui se passe en Afghanistan Copier

Guy Picant, le père de Laurent, tué il y a 14 ans jette un regard très triste sur ce que devient aujourd'hui l'Afghanistan 20 ans après le début de la guerre Copier

Adjudant Laurent PICAN - soldatsdefrance.fr

Ministère des Armées Cérémonie d'obsèques de l'adjudant-chef Laurent PICAN DU 13èm BCA de Chambéry - ministère des armées

Guy Picant et sa femme Michèle sont à l'origine de l'écriture d'un livre, "1929 jours" qui est sorti en 2016. Dans cet ouvrage réalisé par Nicolas Mingasson des parents et veuves témoignent.