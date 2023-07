EXCLU - Notaire suspecté d’escroqueries près de Béziers : le fisc rattrape les enfants de sa complice décédée

C'est une affaire, qui a fait grand bruit dans la région de Béziers (Hérault) et bien au-delà, dont les notaires se seraient bien passés. L'un d'entre eux, âgé de 67 ans, est en détention provisoire depuis décembre 2022, comme France Bleu Hérault en faisait écho début juillet. Ce professionnel est suspecté, avec une complice d'avoir modifié de manière frauduleuse des héritages et d'avoir ainsi détourné depuis au moins 2016, plus d'un millions d'euros. Les successions vacantes d'une dizaine de familles auraient été falsifiées par ce notaire biterrois installée à Nissan-lez-Enserune (des maisons, des assurances vie notamment).

Le père de la complice présumée, lui-même notaire, avait été escroqué à Nice

Sa complice présumée, Renée, décédée en 2020 à l'âge de 86 ans, était à chaque fois la légataire universelle. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Béziers. Mis en examen pour faux en écriture publique, ce professionnel, qui vit à Sète, venait de prendre sa retraite. Il est aujourd'hui en détention provisoire.

"Nous n'avons pas vu la couleur des sommes détournées"

Les deux enfants de sa complice, qui vivent dans l'Aude, sont aujourd'hui rattrapés par le fisc. L'un d'entre eux, Régis, a bien voulu recevoir France Bleu Hérault. Un témoignage exceptionnel qui en dit long sur la complice du notaire. Les impôts réclament aux enfants de Renée de payer des droits de succession, comme le révèle France Bleu Hérault. Mais Régis assure que lui et son frère Olivier n'ont rien perçu et que le notaire aurait détourné, à son seul profit, ce que ce dernier avait réussi à détourner avec la complicité de leur mère.

"Ma mère n'avait pas beaucoup de scrupule lorsqu'il s'agissait de l'argent des autres"

Régis est persuadée que le suspect a abusé de sa mère les dernières années de sa vie. Le notaire la considérait comme sa seconde mère. Une amitié fusionnelle née au début des années 2000. "Il est le seul au courant de ce qu'il a fait de tout cet argent détourné. Nous ne nous sommes pas méfiés une seconde au décès de notre mère, raconte Régis. Il nous a dit qu'elle n'avait rien. Sauf une assurance vie que nous nous sommes partagés avec Olivier (son frère cadet, NDLR). Tout le reste, il n'en pipe pas mot."

"Le notaire a lui-même détourné ce qu'il avait détourné avec ma mère" - Régis

"Je compte me constituer partie civile avec mon frère contre l'ami de ma mère, pour abus de faiblesse et détournement de fonds, indique Régis. Il a sans aucun doute profité de ma mère, à la fin de sa vie. Il était facile dans son état, de lui faire signer n'importe quel papier, ou de faire des opérations sur les comptes dont il avait procuration sans qu'elle soit au courant."

"C'était dans sa nature d'escroquer les gens"

Régis décrit sa mère comme une femme qui "n'avait pas beaucoup de scrupules quand il s'agissait de l'argent des autres, elle n'avait pas de barrières. C'était une seconde nature : elle mentait énormément, sur beaucoup de choses". Il se dit scandalisé par ce que ce dernier a fait avec sa mère. Mais il n'est pas surpris par l'attitude de cette dernière. Elle a détourné des sommes importantes dans les années 80, dans les Alpes-Maritimes et en Normandie, autrement dit bien avant de rencontrer ce notaire.

Régis s'était éloigné de sa mère par rapport à ces méthodes peu scrupuleuses. "Toute sa vie a été trouble. Ce n'était pas quelque chose de facile à vivre. J'avais honte".

Renée, est une ancienne professionnelle de l'immobilier, propriétaire d'une agence dans les années 70 à Nice, mais n'ayant pas fait fortune. Son propre père, lui-même notaire en pays de Gex dans l'Ain, est devenu conseiller juridique après avoir été lui aussi escroqué par des notaires, assure son petit-fils Régis à France Bleu Hérault. "Il n'a pas été en mesure de racheter une étude."

Le notaire et sa complice présumée vivait ensemble à Sète. Ils s'étaient rapprochés au début des années 2000. À l'époque, elle vivait à Nissan-lez-Enserune. Mais cette dernière est ensuite allée vivre, d'abord en dessous de ce notaire avec qui elle s'était liée d'amitié, avant de vivre avec lui. Il l'a considérée comme sa propre mère, assure Régis : "Notre mère ne voyait que par lui. Elle était en admiration".

"C'est moche ce qu'ils ont fait"

Régis n'est pas très fier de ce que sa mère a fait. Aujourd'hui, cette dernière n'est plus là pour se défendre. "Ce sont les économies de toute une vie qui sont parties chez un escroc. J'attends qu'il s'explique, ajoute Régis. Qu'il explique pourquoi un homme d'un niveau aisé a pu agir ainsi avec la complicité de notre mère. Je ne comprends pas le besoin qu'elle a eu de détourner de telles sommes. D'autant qu'elle n'en a pas profité. Elle n'a pas fait de croisière, de voyage, aucun achat démesuré. C'est là que c'est incompréhensif.

De nombreuses zones d'ombres

Les victimes seraient des personnes âgées, isolées, sans enfant, ayant peu de relations familiales. Le professionnel a-t-il profité d'autres complicité ? Comment Renée, sa complice présumée a-t-elle pu être légataire universelle à de multiples reprises sans éveiller les soupçons ? Des services ont-ils alors été défaillants ? Comment les victimes ont-elles été identifiées ? C'est ce que les enquêteurs doivent à présent déterminer.

Ce détournement, s'il est confirmé, n’est pas unique en France. Les médias se sont fait l'écho, ces derniers mois, de nombreux faits similaires, avec des préjudices tout aussi important comme en Corrèze, et dans l'Allier. Ces détournements sont passibles de la cour criminelle. En début d’année, un notaire installé en Corrèze a été condamné à dix ans de prison ferme pour avoir détourné les héritages de sept familles endeuillées.

L'interview de Régis dans son intégralité, document France Bleu Hérault

