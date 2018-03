Avranches, France

La gendarmerie est intervenue ce matin vers 9H dans le supermarché Carrefour Market de Pontorson, prévenus par les employés qui ont pris peur en voyant arrivé dans le magasin un homme au comportement bizarre selon leurs dires. Un homme qui leur est apparu tout de suite très suspect. Ivre selon certains témoins. Moins d'une semaine après de l'attentat du Super U de Trèbes, les employés n'ont pas hésité une seule seconde et ont donné l'alerte. Prévenus les gendarmes de la compagnie d'Avranches sont alors arrivés en nombre sur place. Avec des pompiers. Très vite le magasin a été évacué. Tous les clients et le personnel qui se trouvaient sur place. Ce petit supermarché est situé à la sortie de la ville route du Mont-Saint-Michel dans un quartier résidentiel avec de nombreuses maisons individuelles à proximité. A cette heure-ci, midi, 3 heures après l'intervention, les autorités sont assez peu bavardes pour éviter la psychose la prudence est de mise. Les gendarmes vont inspecter minutieusement la zone. Actuellement le magasin est fouillé de fond en comble. Il est possible qu'il fassent intervenir les démineurs de Caen dans quelques heures. Il y a quelques heures des témoins parlait aussi d'une alerte à la bombe. Le maire de la commune nouvelle André Denot que nous avons joint se dit rassurant estimant qu'il n'y a pas de réel danger. Dans le contexte actuel on comprend ce midi la mobilisation des forces de l'ordre, Pontorson est peuplée de 4300 habitants. Une commune de la même taille que Trèbes dans l'Aube attaqué vendredi dernier. Une commune du sud-manche très marqué aussi après la mort là-bas de l'ancien commandant de gendarmerie d'Avranches Arnaud Beltrame.