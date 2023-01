EXCLU - Plus de soixante kilos de drogue découverts dans un appartement du Val des Rougières à Hyères

La brigade anti-criminalité renforcée par la brigade de nuit du commissariat de Hyères a mis la main ce lundi soir sur un stock de résine de cannabis et d'herbe, ainsi que des armes et de l'argent liquide qui étaient entreposés dans un appartement de cette cité sensible de la commune hyéroise.

La Bac s'est en effet lancée à la poursuite de deux individus, pris en flagrant délit de vente de drogue. Le duo s'est engouffré dans un appartement de la cité dans lequel les policiers ont également pu pénétrer. A l'intérieur : soixante kilos de résine de cannabis, 6 kilos d'herbe, 21 000 euros en espèce. Et pour compléter le parfait attirail du trafiquant : une kalachnikov, des pistolets automatiques, des gilets pare-balles et des munitions.

Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue. "Une véritable caverne d'Ali baba pour une grosse équipe qui se protège" détaille une source proche du dossier. Et la preuve une nouvelle fois que bien que cette cité soit beaucoup moins sous les feux des projecteurs contrairement à d'autres de l'agglomération toulonnaise, elle contribue également à un niveau important au trafic de stupéfiants.

Face à l'ampleur de la saisie, la police judiciaire de Toulon a été saisie.