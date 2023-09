Exclu: Pour gagner plus d'argent, un livreur de repas niçois avoue griller des feux rouges.

Sa journée, il la passe sur une trottinette électrique débridée. Ce livreur de repas arpente les rues de Nice à vive allure, pour apporter quelque soit l'heure, quelque soit la météo, le repas commandé par le client. Il nous dévoile les coulisses de ce métier de funambule, qui peut très vite tourner à l'accident.

"Aucun livreur respecte les règles"

Pour Anthony (nous avons modifié son prénom) être livreur en respectant le code de la route n'est pas possible : "Aucun livreur respecte toutes les règles. On grille en partie des feux tricolores et nous pouvons aussi aller vite. Moi par exemple, je ne peux pas normalement rouler au dessus des 25 kilomètres heures, mais ça m'arrive d'aller jusqu'à 50. On peut rouler vite mais on fait quand même attention. Dans le quartier de Cimiez par exemple nous allons accélérer. Avec ma trottinette électrique je peux atteindre 70 km/heures mais je ne suis jamais allé à cette vitesse là."

La course...à la rentabilité

La raison de cette prise de risque est toute simple : "Je suis payé à la course." En claire plus Anthony accepte de courses, plus il gagne de l'argent."

Les livreurs premières victimes

Anthony tient à préciser qu'il n'a jamais provoqué d'accident : "On m'a fait tomber en revanche. Des voitures qui ne regardent pas et qui se mettent sur la voie de bus. Elles m'ont déjà coupé la route et je suis tombé. Heureusement sans gravité. Tous les livreurs ont déjà eu des accidents. La voiture est beaucoup plus dangereuse."

