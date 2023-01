EXCLU- Quatre individus interpellés pour plus d'un million d'euros de vols de cigarettes à la Seyne-sur-Mer

Les malfaiteurs sont soupçonnés de trois casses pour plus d'un million d'euros de préjudice (illustration)

C'est une nouvelle fois la preuve que les délinquants ou les criminels ne s'arrêtent pas aux frontières d'un département. Puisque c'est dans les départements de l'Hérault et du Gard que les enquêteurs de l'antenne PJ de Toulon ont localisé une équipe de "casseurs" de cigarettes. Les investigations permettent d'impliquer les individus placés en garde à vue dans trois faits entre 2021 et 2022 au détriment de l'entrepôt Altadis à la Seyne-sur-Mer pour un préjudice de plus d'un million d'euros.

Le premier fait remonte à mai 2021, puis quelques mois plus tard, en décembre, l'entrepôt qui sert à stocker les cartouches de cigarettes est une nouvelle fois la cible de voleurs. En août dernier, ils remettront ça une dernière fois, en tout cas dans le Var.

En décembre 2021, selon les informations de France Bleu Provence recueillies à l'époque, les individus avaient défoncé un mur dans la nuit d'un vendredi à samedi, et s'étaient servis sans problème. Le vol n'avait été découvert que le lundi. Un système de surveillance existait pourtant mais force est de constater qu'il n'était pas forcément adapté aux lieux.

Face à un premier succès, puis un deuxième et un troisième, les malfaiteurs n'avaient sans doute pas envie de s'arrêter en si bon chemin. La police judiciaire en a donc décidé autrement en mettant un terme à cette série.

Une belle équipe , chevronnée, dont les membres étaient quasiment déjà tous connus pour des gros cambriolages.

Les quatre individus doivent être déférés dans la journée, en vue de leur mise en examen.