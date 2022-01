EXCLU - Suspicion d'attentat sur le Dakar 2022 : le pilote Philippe Boutron parle pour la première fois

Philippe Boutron s'exprime pour la première fois. Grièvement blessé aux deux jambes le 30 décembre dernier dans l'explosion dans un véhicule avant le départ du rallye Dakar, le pilote orléanais est toujours en soins à l'hôpital militaire Percy de Clamart. Il a été opéré plusieurs fois depuis son rapatriement de Djeddah, en Arabie Saoudite, le 3 janvier dernier. Dans un entretien qu'il a accordé en exclusivité à France Bleu Orléans, Philippe Boutron parle de son état de santé, de sa longue convalescence à venir, de l'explosion et de l'enquête ouverte par le parquet national anti-terroriste.

Les deux jambes sont sauvées

C'est un homme encore affaibli mais à l'esprit bien clair qui a répondu aux questions de France Bleu Orléans. Sur le plan médical, Philippe Boutron se dit tout d'abord "soulagé". "La situation s'améliore, j'ai été touché aux deux jambes, je suis réopéré encore lundi prochain, je ne sais pas quand je pourrai remarcher exactement mais mes jambes sont sauvées et ça, c'est l'essentiel. On a à faire à de grands professionnels ici" témoigne le pilote qui avait été placé dans le coma dés sa prise en charge à Djeddah, en Arabie Saoudite. Philippe Boutron (61 ans) a déjà été opéré et greffé plusieurs fois, et confirme que l'amputation "a été évoquée" comme pire scénario.

Le moral est là

Sur le plan psychologique, le chef d'entreprise et président de l'US Orléans Loiret Football (club de National) avoue avoir "toujours le moral" mais a bien conscience que sa convalescence va être longue "et la patience n'est pas ma qualité première. Ca va être le plus dur à gérer mais ça va, le moral est bon". Philippe Boutron ajoute avoir eu beaucoup de messages de soutien "et ça, pour le moral, je peux vous dire que c'est quelque chose de très important".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Interrogé deux fois par la DGSI

De l'explosion, Philippe Boutron se souvient "d'un gros choc". La bombe était placée sous le plancher "que j'ai pris dans les jambes". Le pilote du Dakar dit "ne pas avoir réalisé tout de suite" mais parle bien aujourd'hui "d'un attentat". Lui même a déjà été interrogé "à deux reprises" par la Direction générale de la sécurité intérieure, mais "n'en sait pas plus sur l'enquête". Le parquet national antiterroriste a ouvert, le 4 janvier dernier, une enquête préliminaire pour tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste.