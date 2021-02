Exclu - Un 2ème homme interpellé dans le cadre de l'affaire de l'homme décapité à Toulon

Les policiers ont interpellé ce jeudi matin un individu sur le port de Toulon, en lien avec l'affaire de l'homme décapité lundi. Les enquêteurs pensent que ce deuxième individu a passé la soirée et la matinée dans l'appartement de l'homme où s'est noué le drame. Lieu qu'il n'a quitté que quelques minutes avant que l'auteur présumé de la décapitation ne se débarrasse par la fenêtre d'un carton dans lequel la tête de la victime avait été entreposée.

Les policiers recherchaient depuis lundi un deuxième individu, depuis qu'ils ont pu retracer les heures qui ont précédé le drame. Dimanche soir, l'officier marinier sort de chez lui vers 23h30. Il emprunte le Cours Lafayette en skate jusqu'à l’Avenue de la République. Il croise le chemin de deux SDF sur le port, avec qui il entame la conversation. Le trio rejoint alors l'appartement du marin. Et la soirée se déroule probablement sur fond d'alcool et de drogue.

Lundi matin vers 8h30, l’auteur et la future victime ressortent pour acheter de l'alcool dans une petite surface à proximité de l'appartement. Beaucoup d’alcool. Bière, Rhum, Vodka.

Quelques heures plus tard, vers 13h20, un linge couvert de sang est jeté par la fenêtre rue Garibaldi. A peine quelques minutes plus tard, le 3ème individu est aperçu sortant de l'appartement. Il est torse nu, avec une bière à la main. Dix minutes plus tard environ, un carton est jeté avec une tête à l'intérieur.

L'homme interpellé ce jeudi matin a été placé en garde à vue. Les policiers vont tenter d'éclaircir son rôle présumé dans ce terrible scénario qui a conduit à la mort d'un homme.