EXCLU - Un attentat contre la préfecture du Var déjoué à Toulon

Deux hommes appartenant au mouvement des gilets jaunes ont été interpellés cette semaine et placés en garde à vue à Toulon. Selon les informations de France Bleu Provence, ils prévoyaient un attentat contre la préfecture du Var.

Toulon, France

Selon nos informations, un attentat contre la préfecture du Var a été déjoué à Toulon cette semaine. Deux gilets jaunes ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi et vendredi.

L'un des commanditaires est connu des services de police

Les deux individus interpellés pour avoir préparé l'attaque sont deux hommes âgés de 19 et 50 ans. Le plus âgé est connu des services de police pour son appartenance à des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche. Il a déjà été condamné à sept ans de prison pour trafic de stupéfiants en Italie.

C'est un gilet jaune, opposé aux violences, qui prévient la police

Selon une information France Bleu Provence, la police a été contactée par un manifestant. L'homme a expliqué aux agents qu'on lui a confié des bidons d'essence qu'il devait ensuite faire passer à d'autres personnes en vue de commettre un attentat contre la préfecture du Var située à Toulon. L'homme a expliqué aux enquêteurs qu'il trouvait que "cela va trop loin" et qu'il s'opposait aux violences.

Leur garde à vue a été levée. L'enquête se poursuit.