EXCLU - Un homme soupçonné du meurtre de Jean-Marc Sandré à Cavalaire interpellé à Madagascar

Moins d'un an et demi après la découverte du corps de Jean-marc Sandré dans une zone forestière de Cavalaire, un individu a été interpellé il y a quelques jours à Madagascar. L'homme, un français, est soupçonné d'avoir tué en juin 2019 le patron d'un chantier naval important.

Un français a été interpellé jeudi dernier à Diego Suarez, la plus grande ville du nord de l'île de Madagascar car il est soupçonné d'être l'auteur du meurtre de Jean-Marc Sandré disparu en juin 2019 et dont le corps avait été retrouvé quelques semaines plus tard, début juillet, dans un massif forestier de Cavalaire. L'homme est actuellement incarcéré à Tananarive avant son extradition vers la France.

"Avec de la ténacité, nous y sommes arrivés" confie ce lundi à France Bleu Provence le Procureur de Draguignan. Des mois en effet que des enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie notamment aidés des militaires de la compagnie de Gassin décortiquent les différents éléments. "On a mouliné, pressé ce dossier" commente Patrice Camberou.

Un examen minutieux des différents éléments, en lien avec les enquêteurs malgaches qui a conduit à cet individu. Un homme qui a rejoint Madagascar quelques jours à peine après les faits et qui s'y est installé. Il est donc soupçonné d'avoir tué Jean-Marc Sandré.

Si dans un premier temps, l'hypothèse d'une affaire autour d'une femme avait été envisagée, c'est finalement la piste d'une relation d'affaires qui tourne mal qui est privilégiée. "Mais les contours restent encore flous" indique Patrice Camberou. Les deux hommes se connaissaient en tout cas. Un individu qui a donc été incarcéré en attendant son extradition vers la France pas avant au moins 3 semaines.