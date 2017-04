EXCLU : un jeune collégien se fait tirer dessus à la sortie d'un collège à Fouesnant , la maman témoigne

Mercredi 5 avril, un collégien de 13 ans attend sa maman à la sortie du collège quand une voiture avec deux individus s'approche, le passager lui tire dessus ainsi que sur des jeunes filles qui passaient également par là. Le jeune a été blessé à la joue et la balle a été extraite ce mardi.

"Mon fils m'attend comme tous les mercredis midi à la sortie du collège quand une voiture s'arrête à son niveau. Le passager avant d'une Clio lui tire alors dessus, il saigne à la joue et m'appelle en pleurs. Effectivement il a un impact sur la joue lorsque j'arrive quelques minutes après son appel. Mon fils s'est fait opéréer ce mardi à l'hôpital de Quimper et une bille en plastique a été retirée", raconte la maman du collégien de 13 ans. *

"Il aurait pu perdre un oeil s'il avait été visé plus haut" , raconte la maman du collégien

Une bille de 5 mm a été extraite de la joue du collégien blessé par un pistolet airsoft

"Quand je l'ai récupéré il était choqué, il me parle de pistolet airsoft à billes, cela peut faire des dégâts", poursuit la maman. *_" Le médecin m'a indiqué que s'il avait reçu cela dans l'oeil il aurait pu le perdre !"\ *_Des jeunes filles étaient également dans le secteur mais elles n'ont pas été touchées car trop loin, nous indiquent plusieurs sources.

"Il faut en parler , c'est trop grave !", déclare la maman

" Cela aurait pu arriver à n'importe quel autre enfant et je trouve l'acte suffisamment grave et important pour en parler et de ne pas laisser l'affaire comme cela", souligne la maman. Elle a tenté de porter plainte plusieurs fois auprès de la gendarmerie nous assure t-elle. Ce mercredi, elle a de nouveau été longuement entendue et en accord avec le parquet, les gendarmes lancent un appel à témoins.

Un appel à témoin est lancé

Les gendarmes recherchent de jeunes individus d'une vingtaine d'années circulant à bord d'une Clio. L' agresseur portait un sweat gris clair avec un motif panthère sur les épaules. Vous pouvez appeler au 02 98 56 00 11