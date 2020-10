EXCLU : Un manchois arrêté dans le vaste coup de filet visant un réseau de pédopornographie en France

On l'apprend ce vendredi, un manchois a donc été arrêté dans le vaste coup de filet visant un réseau de pédopornographie en France.

Un vaste réseau de pédopornographie en France a été démantelé a précisé hier jeudi l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Réseau où on apprenait hier qu'une soixantaine de personnes avaient été interpellées et 220 policiers mobilisés. Selon Cyril Lacombe, le procureur de la République de Coutances que nous avons joint, cet homme habite dans le sud du département. Du matériel et des fichiers ont été saisi chez lui confirmant selon le procureur qu'il appartient bien à ce réseau. Tout est en cours d'exploitation. La garde à vue a été levée en attendant que l'enquête soit bouclée.

Le procureur de la République de Coutances devrait communiquer dans la journée.