EXCLU - Un médecin soupçonné de viols sur des patients écroué à Draguignan

Un médecin généraliste de 67 ans a été mis en examen notamment pour viols sur personnes vulnérables, mineurs de 15 ans, par personne ayant autorité, et a été placé en détention provisoire la semaine dernière à Draguignan. L'homme est soupçonné d'avoir abusé de plusieurs patients entre 1993 et 2015.

Un médecin généraliste de 67 ans a été placé en garde à vue la semaine dernière dans les locaux du commissariat de Draguignan pour être entendu sur des accusations de viols sur certains de ces patients entre 1993 et 2015. A l'issue de sa garde à vue, le professionnel de santé a été mis en examen notamment pour viols sur personnes vulnérables, mineurs de 15 ans, par personne ayant autorité, et a été placé en détention provisoire. Six victimes au moins sont recensées.

Certains des patients de ce généraliste sont en effet mineurs dans les années 90, et ne parlent pas tout de suite. Puis finalement, petit à petit, certains se livrent. Et c'est en se libérant de ce lourd fardeau que ces victimes présumées permettent au conseil de l'Ordre des médecins d'effectuer un signalement en décembre 2019. L'enquête consiste alors à retrouver ces patients et à vérifier la véracité des propos.

Des patients qui racontent tous la même chose : ce qu'ils ont subi dans le secret du cabinet médical de ce généraliste ou même pour certains à son domicile. Comment certains l'ont repoussé, puis finalement ont cédé face à celui qui avait "l'aura du professionnel de santé, et qui exerçait, selon eux, une certaine emprise" indique une source proche du dossier. Des patients sous emprise car pour certains dans une période de fragilité, et pour d'autres dans un état permanent de vulnérabilité.

De son côté, le médecin nie en bloc et évoque un complot. Une position difficilement tenable face à des victimes dont les policiers de Draguignan n'ont pas réussi à établir de lien les unes avec les autres,