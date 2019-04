EXCLU - Un moniteur de tir victime d'un violent cambriolage à Gignac-la-Nerthe

Par Thibault Maisonneuve, France Bleu Provence

Deux hommes armés, cagoulés et gantés sont entrés au domicile de cet habitant de Gignac-la-Nerthe dimanche. Ils l'ont ligoté et sont repartis avec des armes, des bijoux et la voiture du propriétaire.