Nîmes, France

Aux alentours de midi, dimanche 5 août, un surveillant de la maison d'arrêt de Nîmes s'apprêtait à proposer à un détenu d'aller faire sa promenade quand il s'est jeté sur lui. Ce dernier était armé d'une lame de rasoir. Une enquête a donc été ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.

11 points de suture

Lacéré au niveau du cou, l'agent a été gravement blessé. Selon un de ses collègues, une veine a été atteinte mais le déclenchement de l'alarme de la maison d'arrêt a permis de maîtriser le détenu. La police et les pompiers se sont ensuite rendus sur place.

La victime a été transporté au CHU de Nîmes et a reçu 11 points de suture. Ses jours ne sont pas en danger.

Selon Laurent Cédric, secrétaire local du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice, le détenu présentait des problèmes psychiatriques: "nous avons de plus en plus de détenus de ce type, et nous manquons de moyens pour les gérer", dénonce-t-il.