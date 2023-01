EXCLU - Un vétérinaire de la Mayenne mis en examen pour dopage présumé de chevaux de course

C'est une information France Bleu Mayenne : deux vétérinaires de la clinique équine de Meslay-du-Maine, dans le Sud-Mayenne, sont dans le viseur de la justice dans une vaste affaire de dopage présumé sur des chevaux de courses hippiques, en France mais aussi en Italie et en Espagne. En tout, 24 personnes ont été interpellées depuis le mois de mars 2022.

Un des deux professionnels mayennais, Benoit Gabeur est le frère de Luc Gabeur, un entraîneur du Sud-Ouest, à Mont-de-Marsan. Il est également mis en examen dans cette affaire. Le lien est alors rapidement fait par les enquêteurs qui travaillent sur ce dossier depuis 3 ans.

Des médicaments dopants trouvés chez le docteur Gabeur

Selon une source proche de l'enquête, lors d'une perquisition en Mayenne chez le docteur Benoît Gabeur, les policiers ont découvert du matériel très suspect. Il pourrait s'agir de médicaments interdits dans le cadre des courses de trot et de galop. Ces produits dopants sont utilisés pour améliorer les performances ou pour masquer une maladie du cheval et lui permettre de courir, même s'il est blessé. Suite aux investigations des enquêteurs, le docteur Benoît Gabeur est mis en examen et placé sous contrôle judicaire par le parquet de Bordeaux, en charge de l'affaire.

La justice s'intéresse aussi à un de ses collègues de travail, le vétérinaire Gilles Baratoux, lui aussi propriétaire de chevaux de course. Il travaille en collaboration avec le docteur Benoît Gabeur à la clinique équine de Meslay-du-Maine. Selon la même source policière, Gilles Baratoux a été placé en garde à vue il y a quelques mois pour la même affaire de dopage présumé.

Des vétérinaires mais aussi des propriétaires de chevaux

Comme les six autres associés de la clinique de Meslay-du-Maine, en plus de leur métier de vétérinaire**, les docteurs Gilles Baratoux et Benoît Gabeur sont aussi propriétaires de chevaux de course**. Il y a quelque années, l’élevage de Benoît Gabeur figurait trois fois en cinq ans au palmarès du Grand Steeple-Chase, la prestigieuse course d'obstacles. Cet exploit n'avait pas été réalisé depuis 100 ans. Contacté par France Bleu Mayenne, un de ses anciens salariés n'est pas surpris : "Ce n'est pas étonnant qu'il soit dans cette affaire de justice, à l'époque, le docteur Gabeur gagnait tout ce qu'il voulait."

Une instruction judiciaire en cours

Selon le parquet de Bordeaux, en charge de l'affaire, à ce jour 11 personnes, dont Benoît Gabeur, ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire, dont 1 ressortissant espagnol et un ressortissant maltais. Il s’agit d’entraineurs de chevaux de course, de pharmaciens et vétérinaires.

Des investigations à l'étranger, notamment en Espagne par exemple, ont été menées à la demande du juge d’instruction français. Ces enquêtes ont lieu dans les filières d’approvisionnement de produits ne bénéficiant pas d’autorisation de mise sur le marché en France.

Au cours des perquisitions qui ont été effectuées dans les lieux ciblés par les enquêteurs, c'est à dire aux domiciles des suspects, dans les écuries, les cliniques vétérinaires, pharmacies et laboratoires, divers produits pharmaceutiques à destination des chevaux ont été saisis. L'affaire se poursuit, suivie par des juridictions interrégionales spécialisées, ces instances traitent des dossiers de délinquance organisée au niveau interrégional . Elles sont chargées des plus gros dossiers de délinquance et de criminalité organisées aussi bien en matière générale qu'économique et financière.