EXCLU - Une escroquerie au service civique initiée par un couple de Toulon stoppée par les policiers

L'enquête pour escroquerie en bande organisée menée par les policiers de la Seyne-sur-Mer appuyés par le Groupe Interministériel de Recherches a donné lieu ce mardi à l'interpellation de quatre personnes soupçonnées à des degrés divers d'avoir fait signer des contrats de service civique à des jeunes, afin d'empocher une large partie des indemnisations versées par l'Etat. Le préjudice est estimé à 150 000 euros en deux ans.

Le couple a été interpellé à Toulon. L'époux est à la tête d'une association qui fait la promotion de la photographie. Deux femmes , soupçonnées d'être chargées de trouver de potentiels jeunes signataires ont également été interpellées à Toulon et à Brest ce mardi. Elles sont elles aussi en garde à vue dans le cadre de cette enquête initiée par le commissariat de la Seyne-sur-mer fin 2020.

Une mission d'intérêt général

Sur le papier, le service civique offre la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt général. Les deux complices présumées font donc miroiter un contrat en échange de quelques centaines d'euros (une indemnisation mensuelle d'un peu plus de 450 euros dans la plupart des cas) pour faire la promotion de la photographie, le thème porté par l'association gérée par le couple. Dans les faits, les jeunes signataires ne font rien ou pas grand chose.

En revanche, ils reçoivent directement l'argent sur leur compte. Le premier mois ils touchent quasiment l'intégralité. Puis jusqu'à la fin du contrat (qui peut durer jusqu'à un an), l'argent est récupéré par les deux jeunes femmes, qui se payent au passage, avant de reverser le reste, la plus grosse partie aux bienfaiteurs présumés.

Bilan : une cinquantaine de contrats ont été signés, sans que la plupart du temps, les signataires eux-mêmes ne se rendent compte de la supercherie.150 000 euros d'argent public auraient été détournés en deux ans jusqu'à ce que que la Préfecture du Var, alerté par les policiers, retire l'agrément à l'association.

L'agrément en question

Car l'agrément est délivré par la Préfecture est la condition sine qua non pour pouvoir prétendre à la conclusion d'un contrat de service civique avec un jeune. La demande se fait en ligne, et il ne faut pas beaucoup de pièces, selon le site dédié au service public. De quoi aiguiser des appétits, d'autant que quand il s'agit d'une organisation à but non lucratif comme une association type loi de 1901, l'Etat verse même une aide de 100 € mensuels destinée à couvrir une partie des coûts d’accueil et d’accompagnement du volontaire, notamment la mise en place d’un tutorat.